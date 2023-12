Un candidat très surprenant pousse pour recruter Will Still : "Il a été charmé"

Will Still réalise de très bons résultats à la tête du Stade de Reims. L'entraîneur belge a attiré l'attention de plusieurs clubs.

En Ligue 1, Will Still a le vent en poupe. Malgré de moins bons résultats dernièrement - Reims est désormais 8e du championnat -, le Belge reste l'un des entraîneurs les plus cotés actuellement.

Il y a peu, le Guardian expliquait que Sunderland, qui évolue en D2 anglaise, était intéressé par les services de l'ancien adjoint du Standard.

Will Still à Sunderland ?

Une piste très surprenante, voire un peu farfelue au vu des résultats de Still en Ligue 1, mais qui semble bien sérieuse ! Ce mardi, la Dernière Heure et le Guardian expliquent que Still aurait déjà discuté avec Sunderland. Le président du club, Kyril Louis-Dreyfus, aurait développé de réels arguments, dont celui de la promotion en Premier League.

Plus surprenant, encore : Still aurait été charmé par ces arguments et envisagerait de rejoindre les Black Cats. Il s'interrogerait sur les ambitions de Reims, notamment sur le marché des transferts. Cela semble donc être assez sérieux, et le dossier pourrait prendre une tournure inattendue.