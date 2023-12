🎥 Enfin : revoilà Kevin De Bruyne !

Manchester City s'est rendu en Arabie Saoudite cette semaine afin de disputer la Coupe du Monde des Clubs, et affrontera Urawa Reds ce mardi. Pour ce déplacement, Jérémy Doku, sans surprise, est présent... mais aussi Kevin De Bruyne. Après de longs mois d'absence, le meneur de jeu des Citizens est de retour.

Si la présence de KDB dans l'avion se rendant en Arabie Saoudite était déjà une très bonne nouvelle, les images du Diable Rouge à l'entraînement vont encore donner un peu plus le sourire aux supporters de Manchester City... mais aussi des supporters belges. De Bruyne n'a disputé que 2 matchs cette saison, et était absent depuis le mois d'août.

Peut-on s'attendre à voir De Bruyne obtenir un peu de temps de jeu dans cette compétition moins intensive que la Premier League ? Ce serait l'idéal, mais reste à voir si le Belge est d'ores et déjà en état de jouer, ou ne fait que retrouver un peu le rythme des entraînements...

