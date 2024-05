Malgré sa superbe saison, un joueur de l'Union fait une surprenante autocritique : "Je vais encore devoir m'améliorer..."

L'Union espérait une défaite du Club de Bruges ce dimanche, mais ça n'a pas été le cas. Pas de raison cependant pour ne pas être ambitieux en vue de la saison prochaine.

Tout comme Alessio Castro-Montes, Charles Vanhoutte considère que la fin de saison de l'Union peut être considérée comme décevante.

"On est quand même un peu déçus, parce qu'on jouait à nouveau le titre de champion cette saison. On peut quand même être fiers", a déclaré le milieu de terrain en après-match.

L'Union ne devait penser qu'à une seule chose : son match face à Genk. Ils n'avaient de toute manière plus leur destin entre les mains.

"On savait juste qu'on devait gagner. Cela ne dépendait plus de nous. On a fait le boulot. C'était 0-0 à Bruges, on ne peut rien dire de plus", a continué Vanhoutte avec une pointe d'amertume.

Arrivé du Cercle de Bruges sur la pointe des pieds, Vanhoutte s'est imposé comme l'un des tauliers de l'Union. "Je suis quand même content, mais je reste critique quant à mes prestations. Je veux toujours faire mieux. Je veux encore m'améliorer, j'ai encore une certaine marge de progression. Je vais devoir gommer certaines choses. L'année prochaine, on ira le plus loin possible, et de nouveau sur les trois fronts : Europe, Coupe et championnat."