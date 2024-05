Anderlecht et trois autres gros clubs sur une pépite belge de notre championnat, le "Monsieur 100%" de Pro League

Matte Smets est l'une des plus belles révélations de la saison. À tout juste 20 ans, le défenseur central vient de réaliser une prouesse sur le plan physique, et voit toutes les meilleures équipes du pays s'intéresser à lui.

Fait épatant : Matte Smets compte 100% de temps de jeu, cette saison. 30 matchs et 2.700 minutes disputées en phase classique, 10 rencontres et 900 minutes en Europe Play-Offs : le jeune défenseur n'a jamais été sur le banc, et n'a jamais été remplacé.

Une prouesse sur le plan physique, qui témoigne également de toutes les qualités footballistiques du défenseur central de 20 ans, qui a directement reçu la plus grande confiance de son entraîneur, Thorsten Fink.

"Je n'ai pas manqué une seule minute, mais c'est aussi grâce à l'entraîneur, au T2, au préparateur physique, aux kinés,... Ils m'ont donné ma chance et je suis ravi de l'avoir saisie. J'ai apprécié de pouvoir jouer chaque semaine et de tout donner" commentait Matte Smets après la dernière journée, disputée contre La Gantoise.

Toute la Pro League veut Matte Smets, qui a l'embarras du choix

Une chose est certaine, l'international espoir est très surveillé sur le marché belge. Il est revenu aux oreilles du Belang van Limburg que quatre grands clubs de notre championnat se seraient sérieusement positionnés : Anvers, Genk, Gand et Anderlecht, sans compter le Club de Bruges, qui aurait aussi un œil avisé sur la situation.

Doté d'une clause libératoire proche des deux millions d'euros, Matte Smets n'avait pas vraiment voulu commenter son avenir. "Je veux aller le plus loin possible et tirer le meilleur parti de ma carrière." Saint-Trond semble déjà trop petit pour le joueur de 20 ans, qui devrait rapidement tutoyer les sommets de notre championnat.