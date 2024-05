Après l'épisode "Marc Brys" complètement fou, Samuel Eto'o nomme déjà un nouveau sélectionneur du Cameroun

Les images ont fait le tour du Monde : celles d'un Marc Brys aux prises avec un Samuel Eto'o qui n'avait pas vraiment compté souhaiter la bienvenue (au premier degré, du moins) à l'entraîneur belge.

La nouvelle est donc rapidement tombée. L'ancien coach de Jupiler Pro League a été mis à pied par la fédération camerounaise (lire ici).

"Le président de l'association a rappelé au sélectionneur national que l'association de football est son employeur et qu'il serait tenu responsable de ses manquements. Avant de quitter la salle, M. Brys a lancé une série d'accusations et d'agressions verbales à l'encontre de M. Eto'o", a indiqué la fédération dans un communiqué.

Une chose est certaine, la fédération camerounaise de football (Fecafoot) voulait cette fois décider, seule, du nom du prochain sélectionneur, sans que le ministère des Sports n'intervienne, comme dans le dossier Marc Brys.

L'information est tombée, Martin Ndtoungou Mpile, déjà sélectionneur du Cameroun en 2008, occupera le poste par intérim. Il sera accompagné de David Pagou et Narcisse Tinkeu Nguimgou.

🔴🔴 #URGENT



FINAL RELEASE OF THE CAMEROON FOOTBALL FEDERATION'S EMERGENCY COMMITTEE SESSION HELD ON MAY 28, 2024. pic.twitter.com/9jN6OMcMcq