Des ajustements à venir dans le staff d'Anderlecht : avec ça, Brian Riemer n'aura plus aucune excuse...

Si Anderlecht s'est longtemps battu pour le titre, le jeu proposé par les Mauves n'a jamais réellement convaincu. C'est aussi l'avis de Jesper Fredberg, qui ne pardonnera pas si les choses ne changent pas, la saison prochaine.

Le "cas" Brian Riemer n'a jamais été un réel sujet de discussion, à Anderlecht. L'entraîneur entretient de très bonnes relations avec Jesper Fredberg, qui sait que son T1 ne peut pas relever, seul, tous les défis.

Cette saison, par moments, Jesper Fredberg a presque servi d'assistant à Brian Riemer. Mais, pour le prochain exercice, le directeur sportif aimerait l'arrivée d'un entraîneur adjoint capable d'aider tactiquement le Danois.

En effet, si la direction anderlechtoise serait bien satisfaite du travail de Roel Clement, l'arrivée d'un adjoint supplémentaire pouvant aider Brian Riemer, notamment, dans la confection des schémas tactiques est vue comme un réel besoin.

Brian Riemer n'aura plus aucune excuse à Anderlecht

Jesper Fredberg veut encore passer un nouveau cap. Anderlecht a besoin de joueurs avec une plus grande qualité technique, mais il ne compte pas, non plus, amener dix renforts.

L'idée de Fredberg est de trouver des joueurs, surtout au milieu de terrain, qui pourraient évoluer sous pression, et souvent vers l'avant. L'effectif de l'équipe première risque de voir certains éléments quitter le navire, ce sont des jeunes de Neerpede qui vont numériquement les remplacer... sans compter les quelques transferts de Fredberg, donc.

Tristan Degreef, Amando Lapage et Robbie Ure devraient faire la transition définitive vers le noyau A. Brian Riemer aura donc tous les ingrédients pour permettre à Anderlecht de pratiquer du bon football et, si les deux hommes sont en très bonne relation, Fredberg n'est pas du genre sentimental et ne se privera pas pour prendre des mesures si la sauce ne prend toujours pas.