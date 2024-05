Quel avenir pour Elias Cobbaut, prêté jusqu'au 30 juin à Malines ? "Ma décision est déjà prise"

Elias Cobbaut a joué son dernier match sous les couleurs de Malines. Le défenseur central va retenter sa chance à Parme, promu en Série A, dans le but, cette fois, de s'y imposer.

Le prêt d'Elias Cobbaut à Malines fut une réussite. Loué par Parme, le défenseur central n'a rien loupé de la phase classique, et a manqué quatre matchs pour une blessure encourue durant les Europe Play-Offs.

"Nous avons fait une belle saison, même si nous avons raté les Champions Play-Offs de peu. Les détails n'ont pas tourné en notre faveur. Personnellement, j'ai presque tout joué. Collectivement, le groupe était très bon. Mon histoire ici a été très positive" a déclaré Cobbaut à notre micro après son dernier match sous les couleurs de Malines, contre le Standard, lors duquel, de retour de blessure, il a disputé les cinq dernières minutes pour dire au revoir à l'AFAS Stadion.

Elias Cobbaut a bien joué son dernier match pour Malines

A été, car l'ancien joueur du Sporting d'Anderlecht va quitter les casernes et le championnat de Belgique dans quelques jours, pour partir en vacances... puis probablement retourner dans le championnat italien.

"La probabilité que je refasse une saison ici est très mince. Bien sûr, on ne sait jamais dans le football. Je ne pensais pas non plus que je finirais au KaVé cette saison. Les chances que cela se reproduise la saison prochaine sont très minces. En principe non, mais on ne sait jamais."

"Ma décision est déjà prise, l'intention est de repartir dans l'aventure italienne. Dans un premier temps, je reviendrai à Parme et ensuite, nous verrons. Vous savez que dans le football, les choses peuvent vite tourner, dans tous les sens. D'abord, disons profiter du temps avec ma petite amie, mes amis et ma famille."