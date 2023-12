Après Vincent Kompany, un autre ancien Diable devient joueur-entraîneur

Virton chamboule son staff. Pelé Mboyo y fait son entrée en tant qu'adjoint.

Les temps sont durs pour Virton. Ce weekend, l'Excel a été battu 4-0 à Winkel Sport et pointe à la 14e place en Nationale 1. La Dernière Heure rapporte un important remaniement dans le staff gaumais.

Le préparateur physique Maxime Jacques a fait ses valises mais ne devrait pas être remplacé "puisque je suis moi-même préparateur physique" explique l'entraîneur principal Jérôme Arpinon. Mais ce n'est pas tout : de nouveaux adjoints vont débarquer pour renforcer le staff, qui ne repose plus que sur Arpinon et sur Logan Bailly.

Parmi ces renforts, on retrouve...Pelé Mboyo. L'attaquant (qui évolue à Virton depuis un an) suit des cours pour devenir entraîneur et va ainsi connaître sa première expérience, tout en continuant sa carrière de joueur.