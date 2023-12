Ces grands d'Europe qui ont dit non à la Superligue

Alors que l'arrêt rendu par la Cour de Justice de l'Union Européenne a fait frémir les défenseurs de la Supeligue, comme le Real et le Barça, mais plusieurs clubs ont décidé de dire non à cette possible nouvelle compétition européenne.

La Cour de Justice a donné raison aux instigateurs de la Superligue en estimant que l'UEFA et la FIFA abusaient de leur position dominante. La porte est donc désormais ouverte pour la création de cette compétition et A22, la société qui doit la créer, a d'ailleurs déjà présenté le format qu'elle souhaite mettre en œuvre. 60 clubs auraient déjà été contactés et certains, comme le Sporting d'Anderlecht par exemple, auraient même déjà accepté la proposition. Mais d'autres clubs, et non des moindres, ne veulent pas entendre de cette Superligue et l'ont déclaré publiquement, dans des communiqués publiés ce jeudi. C'est le cas de Manchester City, Manchester United, du PSG, du Bayern ou encore de l'Inter, de la Roma, de Séville et de l'Atletico Madrid, notamment. 🚨 Ils ont publiquement rejeté le nouveau format de la SuperLeague ❌ :



🇫🇷 PSG

🇫🇷 Monaco

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Manchester United

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tottenham

🇪🇸 Séville

🇪🇸 Valence

🇪🇸 Atletico Madrid

🇪🇸 Villarreal

🇪🇸 Sociedad

🇩🇪 Bayern

🇩🇪 Dortmund

🇮🇹 Inter Milan

🇮🇹 AS Roma

🇮🇹 Atalanta… — Actu Foot (@ActuFoot_) December 21, 2023





