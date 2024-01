La fin d'une saga ? Cyril Ngonge se dirige bien vers un top club italien !

Cyril Ngonge est l'une des révélations de la saison en Serie A. Il a marqué 6 buts et délivré 2 assists en 19 rencontres. Pour le Belge de 23 ans, il est temps de passer un palier.

Récemment, il a été cité à l'AC Milan, à Aston Villa et à la Fiorentina. Selon l'expert en transferts Nicolo Schira, Vérone aurait rejeté une offre de Bournemouth. Elle s'élevait à environ 18 millions d'euros.

Selon Schira, Ngonge se dirigerait finalement vers Naples. L'Hellas Vérone aurait accepté l'offre du club napolitain. Le club italien serait prêt à payer 19 millions d'euros pour le Belge de 23 ans. Un accord personnel aurait déjà été conclu. Ngonge serait proche de signer un contrat jusqu'en 2028, pour 1,2 million d'euros par an.

