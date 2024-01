🎥 Mourinho ou pas, Romelu Lukaku continue à marquer

Le premier but de l'Úre Daniele De Rossi a été inscrit, comme un symbole, par Romelu Lukaku. Une courte victoire pour l'AS Rome face au Hellas Vérone.

Le licenciement de José Mourinho, Romelu Lukaku ne l'a certainement pas pris avec le sourire. En effet, le Portugais avait refait du Diable Rouge la machine à marquer qui avait connu le succès à l'Inter Milan. Lukaku comptait déjà 14 buts cette saison, même s'il ne parvenait pas seul à renverser la tendance et sauver le poste de son entraîneur.

Désormais, c'est sous Daniele De Rossi que "Big Rom" va devoir empiler les buts. Et cela commence bien : le premier but de l'ère De Rossi est signé Lukaku. Le Belge a ouvert le score contre le Hellas Vérone ce samedi à la 19e minute de jeu. Stefan El Shaarawy faisait le break quelques minutes plus tard, après avoir déjà servi Lukaku sur le 1-0.

Cette courte victoire lance au mieux la Roma de Daniele De Rossi, qui revient temporairement à un point du top 6 en Serie A.