Adnan Januzaj s'en prend violemment à son directeur sportif !

Adnan Januzaj a été au centre de drôles de rumeurs, dont une l'envoyant à Anderlecht, en fin de mercato. Finalement resté, il a répondu aux accusations de son directeur sportif, qui l'accusait d'avoir refusé un transfert.

Adnan Januzaj se morfond sur le banc du FC Séville, où il n'a disputé que 10 matchs cette saison et n'est pas monté au jeu depuis trois rencontres. Un départ cet hiver paraissait très plausible, et le Diable Rouge a même été cité... à Anderlecht, une fake news qui a rapidement été démentie (lire ici).

Du côté du FC Séville, on affirme que Januzaj a volontairement bloqué un départ cet hiver. C'est ce qu'a déclaré Victor Orta (rien à voir avec l'architecte), directeur sportif du club andalou. Adnan Januzaj lui a répondu vertement via les réseaux sociaux. "Suite aux dernières déclarations du directeur sportif du FC Séville, dans lesquelles il m'accuse à travers une série de commentaires absolument hors de propos, je tiens à expliquer qu'à aucun moment je n'ai refusé de quitter le FC Séville si une offre satisfaisant toutes les parties arrivait sur la table", écrit-il.

"Victor Orta ne dit pas la vérité, et sait parfaitement quel a été mon état d'esprit à tout moment. Jamais, en 11 ans de carrière, je n'ai eu le moindre problème, ce qui m'oblige aujourd'hui à regretter les paroles du directeur sportif de Séville sur ma personne", continue Adnan Januzaj. "Que Victor Orta s'en prenne à moi ou à n'importe quel joueur du club me paraît inapproprié et est très douloureux. Je veux prouver que je peux renverser la situation ; j'ai joué 300 minutes cette saison et suis confiant qu'avec plus d'opportunités, je peux aider l'équipe".

Reste à voir si la fracture ne sera pas, désormais, trop béante pour être refermée entre le Belge et sa direction après cette sortie.