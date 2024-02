Anderlecht au coeur d'un jeu de dupes autour...d'Adnan Januzaj

Adnan Januzaj ne reviendra pas à Anderlecht. Son nom a pourtant circulé autour du Lotto Park cette après-midi.

Formé à Anderlecht jusqu'à ses 16 ans avant de rallier Manchester United, Adnan Januzaj a fait l'objet de plusieurs rumeurs le citant sur le retour là où tout a commencé pour lui. Une source espagnole a ainsi fait courir le bruit qu'Anderlecht aurait formulé une offre pour un prêt avec option d'achat.

Information immédiatement démentie par La Dernière Heure qui affirme qu'il ne s'agit que d'un jeu des Andalous pour pousser l'ancien Diable Rouge vers la sortie.

Quoiqu'il en soit, la manoeuvre serait tout simplement interdite : la FIFA a fixé le maximum à trois joueurs prêtés simultanément d'un club à un autre. Avec Federico Gattoni, Thomas Delaney et Ludwig Augustinsson, le Sporting a déjà atteint le quota. Et dire qu'il reste à Januzaj encore plus de deux ans de contrat à Séville...