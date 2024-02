L'annonce la plus attendue du football mondial ? Kylian Mbappé aurait pris sa décision !

Kylian Mbappé devrait bel et bien quitter le PSG l'été prochain. Plusieurs médias français annoncent la nouvelle ce samedi.

La bombe a été lâchée, en premier, par le quotidien Le Parisien : Kylian Mbappé (25 ans) devrait quitter le PSG au terme de cette saison, direction le Real Madrid. Un transfert dans l'air depuis plusieurs années déjà, mais qui était étonnamment tombé à l'eau l'été dernier, quand Mbappé avait finalement prolongé à Paris.

Désormais, selon Le Parisien, les proches du joueur et le PSG lui-même auraient désormais été tenus au courant de sa décision. Les négociations seraient toujours en cours à Madrid pour que Mbappé, champion du monde 2018 et meilleur buteur de l'histoire du PSG, reçoive un salaire en adéquation avec son statut. Mais le doute ne serait plus permis.

Un peu plus tard, c'est RMC Sport qui confirmait l'information : un départ de Mbappé pour le Real Madrid serait en effet prévu pour l'été prochain, mais le PSG n'aurait pas encore acté la chose, précise le média. Quoi qu'il en soit, et même s'il faut s'attendre à un démenti dans le chef du joueur et du club parisien dans les heures à venir, le doute ne semble plus permis.