"Si je ne pouvais changer qu'une seule chose..." : Eden Hazard révèle le seul regret de sa carrière

Eden Hazard enchaîne les interviews d'après-retraite. L'ancien Diable Rouge s'est cette fois-ci confié dans le podcast de John Obi Mikel, qu'il a côtoyé à Chelsea.

Eden Hazard a toujours été quelqu'un de franc. Sur à peu près tous les sujets. Au micro de l'Obi One Podcast, il n'a pas hésité à parler de son hygiène de vie et de son poids, qui furent longtemps critiqués quand il jouait au Real Madrid.

"Tous les étés, je prenais entre quatre à cinq kilos, car je me disais, tu as tant donné en dix mois, tu as tout donné avec ton corps, alors durant ce temps de repos, tu restes au repos. Il ne faut pas me demander de faire quoi que ce soit, ni courir, ni rien d’autre, merci ! Je pouvais jouer au foot avec mes enfants sur la plage, sans problème, mais ne me demande pas plus", a expliqué le Brainois, qui n'a non plus jamais caché qu'il appréciait une bonne bière de temps en temps.

Eden Hazard évoque son hygiène de vie et ses blessures

"En tant que belge, nous aimons la bière, car mon pays possède les meilleures bières du monde. Je ne dis pas que j’avais l’habitude de boire tous les jours, car ce n’est pas la vérité, mais certaines fois, après un bon match, je me permettais de boire une ou deux bières, et c’était bien. La sensation était encore meilleure quand tu venais de faire un bon match."

Eden a connu de nombreux problèmes physiques au Real. Ils lui ont pourri sa fin de carrière. Il est également revenu dessus. "Je me suis blessé, j’ai été opéré à Dallas et quand je suis revenu, il y avait le Covid. J’étais à la maison, je devais récupérer seul. Il n’y avait pas de physio. Si je pouvais changer une chose, ce serait ça. Après le coronavirus, je suis revenu sur le terrain et j’ai poussé mon corps à l’extrême. Mais ma cheville ne ressentait pas la même chose. Quand nous sommes devenus champions, j’ai dit à Zinedine Zidane : ‘Je ne peux pas faire plus, j’ai fini. Mon corps souffre. J’ai besoin d’une bonne rééducation'."