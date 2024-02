Incroyable : un club vire son joueur... parce qu'il est sur un site de rencontres !

Ce lundi, le Besiktas s'est séparé d'Emirhan Delibas (21 ans), jeune joueur formé au club. La raison est loufoque : Delibas se serait inscrit sur Bumble, un site de rencontres (où il aurait d'ailleurs menti sur son âge, indiquant avoir 24 ans), ce qui n'aurait pas plu au Besiktas.

Une faute grave, apparemment, puisque via communiqué, le club stambouliote a annoncé la rupture du contrat de Delibas.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Beşiktaş have terminated Emirhan Delibaş' contract because he has a profile on a dating app. 🇹🇷📱 pic.twitter.com/dC740hPC5P