Le Barça veut surprendre et est sur le point de prendre une décision historique

Il semble que la fin d'une ère se profile au FC Barcelone. Le club pourrait prendre une décision très importante et il semble qu'un grand changement soit en vue.

Selon le média espagnol SPORT, le FC Barcelone est sur le point de prendre une décision historique. En effet, le club ne souhaite plus collaborer avec Nike, avec qui il travaille depuis 1998.

Leur accord actuel court jusqu'en 2028. Cependant, au Barça, ils ne sont plus tout à fait satisfaits de la marque à la "virgule", et ont donc cherché des alternatives. Puma a montré un intérêt concret et propose un peu plus de 100 millions d'euros par an. C'est un peu plus que les 85 millions actuels de Nike. Il semble cependant que ni Nike ni Puma ne décrochent la timbale.

Le FC Barcelone prévoit en effet de surprendre en utilisant sa propre marque de maillots à partir de la saison prochaine. Cela se fera via BLM (Barça Licensing & Merchandising), leur marque propre qui distribue déjà des vêtements non sportifs et d'autres objets. Des discussions sont toujours en cours avec Nike, mais il y a peu d'optimisme à ce sujet.

Si finalement ils optent pour leur propre marque, le Barça souhaiterait résilier le contrat avec Nike à l'amiable. Sinon, Nike pourrait poursuivre le club espagnol pour rupture de contrat abusive.