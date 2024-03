La controverse ne dégonfle pas autour de Jérémy Doku : "Un penalty facile à siffler..."

Manchester City et Liverpool se sont quittés dos à dos ce dimanche (1-1). Jérémy Doku y a échappé belle.

Alors que l'on jouait les arrêts de jeu de la rencontre et que Liverpool poussait pour inscrire le but de la victoire, Jérémy Doku a levé le pied très haut et a dégagé le ballon hors du rectangle de Manchester City.

Le Diable Rouge a touché Alexis Mc Allister au niveau de la poitrine. Au niveau des images, le penalty semblait assez évident...sauf que la décision a été de ne pas siffler de faute.

Depuis, la phase fait beaucoup parler d'elle en Angleterre. Jurgen Klopp a même déclaré que Doku avait manqué de "tuer" le joueur de Liverpool. Dermot Gallagher, ancien arbitre et désormais consultant pour Sky Sport, s'est quant à lui montré catégorique.

"Je pense que c'est un penalty facile à accorder. Je suis surpris car les gens sont divisés à ce sujet. Je pense que si un joueur va aussi haut avec son pied et touche la poitrine de son adversaire, c'est facile d'accorder un penalty."