📷 "Je suis en jambes, la saison va être bonne" : Paul-José Mpoku solide face à une ancienne star du foot anglais

Une nouvelle saison a repris du côté de la Corée du Sud. Avec un Paul-José Mpoku toujours au rendez-vous.

Paul-José Mpoku entame sa deuxième saison dans la K-League sud-coréenne. Avec Incheon, sixième du dernier championnat, il disputait un match de prestige au FC Séoul, à l'occasion du deuxième match de la saison.

Avec une chaude ambiance puisque plus de 50 000 personnes étaient présentes pour assister à la rencontre.

Quand Paul-José Mpoku croise Jesse Lingard

Une affluence qui s'explique notamment par les premières minutes à domicile d'un certain Jesse Lingard. Sans club depuis la fin de son aventure à Nottingham, l'ancienne pépite de Manchester United et des Three Lions (32 sélections avec l'Angleterre) a rejoint Séoul il y a un mois.

Et il n'a pas fallu longtemps avant de le voir en action. Réserviste au coup d'envoi, Lingard est monté après à peine une demi-heure. Sans débloquer la situation pour autant : la rencontre s'est achevée sur le score de 0-0.

Aligné comme milieu de terrain, Paul-José Mpoku a donc souvent eu Lingard dans ses parages et s'est montré solide. "Je sens que la préparation a porté ses fruits, je suis en jambes, la saison va être bonne", a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.