Bart Goor remplace Rik De Mil et reste amer après la défaite au Stayen

Bart Goor remplace temporairement Rik De Mil en tant qu'entraîneur du KVC Westerlo. Et sa première s'est soldée par une défaite au Stayen.

Ce n'est en réalité pas une première pour Bart Goor dans ce rôle de pompier de service : après le licenciement de Jonas De Roeck, déjà, l'ancien Diable Rouge (78 caps) avait occupé le poste d'entraîneur intérimaire. Cette fois, il remplace Rik De Mil, licencié après la fameuse "farce" du match nul entre Westerlo et Genk.

Pour ce premier match, Goor s'est incliné à Saint-Trond (2-0). Un doublé du phénomène trudonnaire Jarne Steuckers a suffi aux Canaris pour s'imposer. Pour l'entraîneur de Westerlo, c'est un résultat forcé. "Ce n'est pas vraiment une victoire méritée", estime-t-il même sur Sporza.

"STVV jouait mieux, oui, mais ne se procurait pas d'occasions. On encaisse un bête but, avec deux déviations. Si nous avions été plus efficaces, nous aurions pu mener après trois minutes de jeu", regrette Bart Goor. "J'ai aussi vu de très bonnes choses".

Cette défaite laisse déjà le KVC Westerlo largué dans ces Europe Playoffs, à 12 points de la tête occupée par La Gantoise. Un détail, car les Campinois étaient déjà heureux d'éviter les Playdowns cette saison et ne visent pas de ticket européen.

On ignore encore qui succédera à Rik De Mil sur le banc de Westerlo. Bart Goor, T2 depuis 2021, remplira les fonctions d'intérimaire jusqu'en fin de saison, sauf surprise.