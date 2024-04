🎥 Jérémy Doku redevient décisif avec Manchester City, mais Leandro Trossard prend le siège de leader en Premier League ! (vidéos)

Sa première passe décisive depuis cinq mois. Jérémy Doku a servi Rodri pour l'ouverture du score de Manchester City contre Aston Villa. Large succès des Skyblues, mais c'est Arsenal qui prend provisoirement la tête de la Premier League.

En début de soirée, Arsenal recevait Luton Town à l'Emirates Stadium. Un but de Martin Odegaard, un autre de l'ancien Trudonnaire Daiki Hashioka contre son camp, et un succès tranquille des Gunners, qui prennent provisoirement la tête de la Premier League. Leandro Trossard a joué l'intégralité de la rencontre.

Quelques instants plus tard, c'était au tour de Manchester City d'en découdre dans son stade, contre Aston Villa. Les Skyblues sont troisièmes du championnat d'Angleterre et n'ont plus le droit à l'erreur dans la course au titre.

Jérémy Doku de retour aux affaires, City et Arsenal mettent la pression sur Liverpool

Si Erling Haaland et Kévin De Bruyne sont reposés et débutent sur le banc, c'est Jérémy Doku qui va ouvrir la première brèche. Le Diable est à la passe décisive pour la première fois depuis cinq mois, Rodri est à la conclusion pour ouvrir le score.

DOKUUUU 🇧🇪 🔥



Le Belge est à l'assist, c'est sa première action décisive depuis le 4 novembre 💪#MCIAVL #PL #PremierLeague pic.twitter.com/EfFRMmgBpq — VOOsport (@VOOsport) April 3, 2024

Après l'égalisation de Jhon Duran en milieu de première période, il n'y en aura plus que pour les champions d'Europe en titre. Phil Foden s'en va d'un triplé, Sergio Gomez remplace Doku à dix minutes du terme, De Bruyne et Haaland n'auront même pas à fouler la pelouse.

Succès de Manchester City, qui met la pression sur Liverpool, qui reçoit Sheffield United ce jeudi. Arsenal 68, Liverpool 67 et Manchester City 67, la course au titre est plus serrée que jamais en Premier League.