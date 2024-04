Un ancien président de Pro League l'assure : "J'aurais pu convaincre Eden Hazard de nous rejoindre !"

Thierry Dailly a été brutalement expulsé de "son" RWDM par John Textor, et a dû regarder les Molenbeekois subir toute la saison sans ne rien pouvoir y faire. Pourtant, il ne manquait pas grand-chose pour que le promu soit compétitif, selon lui.

Thierry Dailly suit la saison du RWDM avec consternation. "Je ressens de la tristesse et de la consternation. Le plus important pour un club, c'est de pouvoir travailler dans la continuité. Mais les choses ont rapidement changé. Comme si cela faisait des années que j'étais parti."

"Je pense que le noyau de la saison dernière était déjà très compétitif et qu'il ne manquait pas grand-chose pour avoir une équipe encore meilleure. Mais c'est difficile de juger quand on est plus dans le club."

Juste avant le début du championnat, Dailly a été expulsé du RWDM par John Textor et Gauthier Ganaye. "Je ne suis plus consulté dans les prises de décision. Je n'ai jamais été convoqué pour un conseil d'administration, je n'ai plus aucune information. Depuis le 30 juin 2023, plus rien ne m'a été demandé et j'ai transmis tous mes dossiers."

Thierry Dailly voulait ramener... Eden Hazard au RWDM

Thierry Dailly avait pourtant une folle ambition. Celle de ramener Eden Hazard, pour le faire évoluer avec son frère, Kylian. "Il a pris sa retraite et aurait été difficile à recruter, mais tout est possible dans le football."

"Qui aurait pu penser que Thorgan viendrait jouer à Anderlecht ? Leur rêve était autrefois de jouer tous les trois ensemble, dans la même équipe. Cela aurait pu être un argument pour les convaincre de les faire venir au RWDM, qui sait ?", a conclu Thierry Dailly.