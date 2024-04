Le Standard ne fait plus peur : "Mon pronostic ? 2 ou 3-0"

Le Standard se rend au Stayen ce vendredi en ouverture de la troisième journée de Europe Playoffs. Après deux prestations très pâles, les Rouches sont loin d'être favoris.

Le Standard va-t-il traverser ses Europe Playoffs comme un fantôme ? Les Rouches ont été giflés à La Gantoise, avant d'offrir une triste prestation à domicile contre OHL. Ils n'ont presque plus rien à jouer cette saison, à part éventuellement, pour Ivan Leko, la perspective de préparer 2024-2025.

Mais à STVV, ce vendredi soir, que va offrir le Standard ? Les Canaris sont encore dans la course et se donneront à fond. "Nous viserons les trois points, nous voulons nous venger de l'égalisation tardive à Sclessin", assure Ryotaro Ito en conférence de presse dans des propos relayés par Het Belang van Limburg.

Le Japonais a été l'un des héros trudonnaires lors de la victoire contre Malines, marquant deux buts. Il ne prévoit pas un match facile... mais aura un pronostic optimiste. "Je dirais 2-0. Non, disons 3-0. Je suis un joueur offensif, donc je veux marquer un maximum", sourit Ito. "Mais ce ne sera pas facile pour autant".

Le Standard affrontera un STVV motivé

Saint-Trond n'est qu'à 4 points de Gand et a donc encore un coup à jouer. Mais qui l'emportera dans ces Europe Playoffs ? Là aussi, Ito est optimiste : "STVV, bien sûr ! (rires). Plus sérieusement, ce ne sera pas facile de détrôner Gand, on le sait", concède-t-il.

"Mais ce n'est pas impossible. Nous voulons vraiment aller chercher ces barrages pour la Conference League. Et nous sommes pleinement confiants après ces 3 victoires consécutives. On en veut une quatrième", conclut le Canari. Le Standard est prévenu.