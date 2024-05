🎥 Du suspense, des lucarnes nettoyées...et même une pyramide en bord-terrain : les Europe Playoffs nous ont encore régalés

Westerlo et Saint-Trond ont partagé (2-2) en ouverture de cette nouvelle journée de Playoffs. Un bon moment pour le spectateur neutre.

Avec deux équipes à l'identité de jeu offensive et délivrées de toute pression, le Kuipje pouvait s'attendre à l'un de ses matchs débridés de fin de saison. Et c'est ce qu'il s'est produit, Saint-Trond et Westerlo se répondant coup pour coup.

La première grosse occasion des visiteurs pour Bertaccini ne donnait rien, mais après huit minutes, les Trudonnaires prenaient l'avantage. Ryotaro Ito placé son ballon hors de portée de Sinan Bolat, qui était de retour dans le but de Westerlo.

Aboubakary Koita a failli porter le score à 0-2, mais le but est finalement tombé dans l'autre camp, un peu contre le cours du jeu, via une magnifique frappe de Jordan Bos (1-1 au repos).

‚ėĄÔłŹ | Jordan Bos sait comment égaliser avec style. ūü§©ūüĎĆ #WESSTV pic.twitter.com/kem5yh3sqZ — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) May 3, 2024

Saint-Trond et Westerlo dos à dos

Immédiatement après la mi-temps, Westerlo continuait sur sa lancée et prenait les devants grâce à Lucas Stassin, bien servi par Griffin Yow. La deuxième mi-temps était tout de même équilibrée elle aussi puisque Saint-Trond est à son tour revenu dans le match via Adriano Bertaccini (2-2)

Malgré 10 minutes de temps additionnel et des Trudonnaires en infériorité numérique suite à la blessure d'Ogawa, le score n'a plus évolué. En tribune, la fête commençait seulement.