Zeno Debast a manqué ses adieux : une erreur trop fréquente pour déjà viser plus haut que le Sporting Portugal

Zeno Debast s'est troué lors de son dernier match au Lotto Park. C'est en partie une erreur de sa part qui amène le but brugeois et qui change absolument tout.

Ce n'était qu'officieux, mais tout le monde le savait : ce dimanche, Zeno Debast disputait son dernier match à domicile pour le RSC Anderlecht. La clameur quand son nom a été cité par le speaker ne laissait déjà aucun doute. Et au coup de sifflet final, le capitaine s'est rendu au-devant des supporters, qui lui ont rendu hommage.

Sans surprise, Debast était très ému. Parce que c'était sa dernière au Lotto Park, évidemment. Mais aussi parce que Zeno était bien conscient d'être passé à côté de quelque chose. Du titre, déjà, plus que probablement. Du ballon, aussi, sur la phase du 0-1 brugeois.

En effet, alors que Debast aurait pu faire des adieux de rêve, avec un trophée au bout et le brassard de capitaine au bras, il se retrouve fautif sur le but fatal (car même un match nul aurait laissé Anderlecht à 90 minutes d'un titre). "Qui fait l'erreur sur le but d'Odoi ? Zeno Debast. C'est une erreur par match", assénait Silvio Proto sans prendre de gants dans Sudpresse après le match.

Debast va devoir progresser au Sporting Portugal

L'ancien gardien de but d'Anderlecht n'a pas totalement tort. Une erreur par match est peut-être un peu exagéré, mais nous l'avons déjà écrit à plusieurs reprises ici : Zeno Debast a une grosse tendance aux moments d'absence. Cela a coûté plusieurs points à Anderlecht cette saison.

© photonews

Face à Courtrai par deux fois (lire ici), face à OHL (lire ici), contre Charleroi (lire ici), et déjà à quelques reprises dans ces Playoffs dont cette fois, fatale, contre Bruges : Debast, dans un grand jour, est très fort, mais dans un mauvais jour, sa nonchalance peut coûter cher. Et cette nonchalance ne se corrigera certainement plus dans sa zone de confort.

Zeno Debast est un talent pur, capable de devenir l'un des meilleurs d'Europe à son poste. Mais comme beaucoup de jeunes ayant pu se reposer sur ce talent, il n'a pas (encore) gommé les défauts récurrents de son jeu. Même la présence de Jan Vertonghen à ses côtés n'a pas fini de le modeler.

C'est aussi pour cette raison que les clubs cités pour s'offrir ses services étaient ceux du subtop : l'Eintracht Francfort, West Ham ou encore le Sporting Portugal. N'importe quel scout du top ayant scruté Debast de semaine en semaine a pu constater ses manquements.

Le Sporting Portugal est donc l'option idéale. Dans un championnat où les défenseurs centraux de haut niveau se révèlent souvent (Pepe, David Luiz, Ruben Dias, Eliaquim Mangala, Chancel Mbemba...), le Diable Rouge pourra progresser. Sa qualité pure lui suffira à s'imposer, mais ses erreurs ne seront pas aussi facilement pardonnées : Zeno Debast va devoir passer un palier, et en est capable.