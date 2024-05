Le Club de Bruges a assommé Anderlecht et domine notre Equipe de la Semaine

L'avant-dernière journée de championnat a battu son plein et a de nouveau réservé bien des surprises. Retrouvez sans plus attendre notre Equipe de la Semaine !

Gardien de but

Sans trop d'hésitation, nous nous tournons vers Maarten Vandevoordt. Le jeune gardien de Genk a disputé son dernier match pour les Limbourgeois à domicile, lui qui partira vers Leipzig cet été. Il a réalisé quelques superbes parades face à l'Antwerp. Nous sommes impatients de voir comment cela se passera pour lui en Allemagne !

Défenseurs

Premier nom du Club de Bruges dans ce 11 : Brandon Mechele. Le défenseur central brugeois a réalisé une prestation solide face à Anderlecht, dans un match crucial pour le titre. Ensuite, aligné en tant que latéral, Denis Odoi a lui aussi sorti un tout grand match contre aux Mauves. Dans la lignée de ses dernières semaines, tout simplement.

Les deux autres nominatiions peuvent paraître assez surprenantes, mais elles valent leur pesant d'or dans la course au titre. Alessio Castro-Montes, coupable sur le but du Cercle, qui marque le 1-2 et permet à l'Union d'encore y croire jusqu'au bout. Et Ross Sykes, qui est monté au jeu en fin de match et qui a empêché le Cercle de revenir à 2-2 en réalisant un superbe tacle face à Denkey.

Milieux de terrain

Il n'était certes pas aligné en tant que tel au milieu de terrain, mais le choix de Kostas Karetsas nous semble inévitable. Pour sa première titularisation avec Genk, il a livré un très bon match et a donné un superbe assist sur l'unique but de la rencontre.

Autre joueur du Club de Bruges, Hans Vanaken a régné au milieu de terrain face à Anderlecht. Le capitaine des Blauw en Zwart ne cesse de performer, au point que certains observateurs le réclament dans la liste des Diables Rouges à l'Euro.

Un nom un peu moins connu, ensuite, dans l'entrejeu : celui de Ngal'ayel Mukau, 19 ans. Il a laissé une très bonne impression face à Westerlo lors de la victoire de Malines. Assurément un joueur à suivre.

Nous décidons de piocher un quatrième joueur au milieu de terrain : Felix Lemarechal. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'il figure dans notre équipe de la semaine. Le jeune Français du Cercle a de nouveau réalisé une très bonne prestation face à l'Union. Pourrait-il déjà quitter Bruges cet été ?

Attaquants

Il nous reste deux joueurs à sélectionner. Notre premier choix en attaque se porte sur Matias Fernandez-Pardo. Le jeune attaquant de 19 ans de La Gantoise a marqué un doublé face au Standard et s'érige en véritable sensation de cette fin de saison.

Citons à nouveau un Unioniste dans ce 11 : Gustaf Nilsson. Le Suédois a été vital ces dernières semaines pour les Bruxellois. Son ouverture du score face au Cercle, alors que l'Union n'en menait pas large, a été déterminante.