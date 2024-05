Un joueur d'Anderlecht apparaît comme le grand remplaçant de Zeno Debast

Zeno Debast va quitter le Sporting d'Anderlecht cet été, plus que probablement pour le Sporting Portugal. Les Mauves vont devoir lui trouver un remplaçant.

Le mercato s'annonce très agité du côté du Sporting d'Anderlecht que ce soit au niveau des arrivées ou des départs. En tout cas, dans cette deuxième catégorie, on peut déjà cocher le nom de Zeno Debast.

En effet, avec son nom dans les rumeurs depuis plusieurs semaines et ses adieux faits au Lotto Park la semaine dernière lors du Topper, il est plus que certain qu'il fera ses valises dans quelques semaines.

Direction un autre Sporting, celui du Portugal pour le néo-Diable Rouge qui devrait également rejoindre la sélection nationale en vue de l'Euro 2024.

Gattoni parfait remplaçant pour Debast ?

Du côté d'Anderlecht, on continue de s'activer pour lui trouver un remplaçant. Et si la solution était déjà toute trouvée pour Jesper Fredberg ? En effet, le nom de Federico Gattoni circule au Lotto Park.

Arrivé en prêt de Séville cet hiver, le défenseur central a déjà livré de bonnes prestations mais devra retourner en Andalousie cet été. Cependant, selon Het Laatste Nieuws, le joueur, qui sait qu'il n'aura pas une place de titulaire à part entière au club espagnol, serait très ouvert à l'idée de prolonger son séjour du côté du Parc Astrid.