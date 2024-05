Les confidences de Franky Vercauteren sur la relation tumultueuse Courtois/Tedesco

Thibaut Courtois / Domenico Tedesco : l'une des plus tristes sagas de l'histoire du football belge. Après la fausse annonce de sa présence dans la présélection, le portier du Real Madrid est revenu au coeur de l'actualité.

L'affaire Thibaut Courtois / Domenico Tedesco a fait couler beaucoup d'encre et ce n'est pas une histoire qui semble prêt à se terminer. Vendredi, la "fake news" autour de sa présence dans la présélection des Diables Rouges a fait l'effet d'une bombe.

"Tout ça pour ça" puisque comme nous vous l'annonçions hier, ceci n'était visiblement pas vrai (LIRE ICI) mais c'était suffisant pour remettre le dossier sur la table en sachant que le portier du Real Madrid ne serait pas présent à l'Euro.

Un dossier épineux qui a dû être géré en partie par... Franky Vercauteren. Ce dernier était présent lors de l'incident du brassard qui a fait éclater la relation entre Courtois et Tedesco.

Une histoire qui va "au-delà de la simple question du port d’un brassard"

"Domenico, et Thibaut sont restés un très long moment dans le vestiaire du stade Roi-Baudouin. Puis, on a eu un échange à trois au retour à Tubize et je suis encore resté un peu seul avec Thibaut. Quand je suis allé me coucher, j’ai compris que le coach et moi étions désarmés face à cette situation", a-t-il confié au journal Le Soir.

"Je me souviens avoir encore eu Thibaut au bout du fil, la veille de sa blessure. Puis est venue sa rééducation et ensuite le message très clair à l’adresse de Tedesco par rapport à sa décision de privilégier son début d’été au Real par rapport à l’Euro."

Vercauteren a ajouté que cette histoire entre Courtois et Tedesco allait "au-delà de la simple question du port d’un brassard" mais qu'il ne voulait pas entrer dans les détails vu la complexité du dossier.