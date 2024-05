Un ancien d'Anderlecht de retour au bercail huit ans après son départ ?

Anderlecht prépare son mercato de façon très active compte tenu des (éventuels) départs à prévoir. Parmi les joueurs sur la liste des transferts potentiels, on retrouve un ancien de la maison.

Le Sporting d'Anderlecht a évidemment toute son attention tournée vers le Great Old et la dernière journée fatidique des Champions Playoffs dimanche. S'il faudra un probable miracle pour que le titre revienne au Lotto Park, on continue évidemment d'y croire chez les Mauves.

Mais on s'active en coulisses avec l'ouverture prochaine du mercato et les nombreux dossiers à traiter, que ce soit au niveau des arrivées ou des départs. Il existe aussi plusieurs incertitudes quant à des prolongations dont celles de Kasper Schmeichel et Jan Vertonghen.

Pour le gardien danois, la piste Koen Casteels a été évoquée s'il venait à quitter le Sporting à la fin de cette saison. Mais ce n'est évidemment pas le seul secteur qu'il faudra renforcer.

Dennis Praet sur la liste des possibles transferts à Anderlecht

Et si le remplaçant de Zeno Debast semble trouvé (LIRE ICI), Jesper Fredberg continue ses recherches et plusieurs noms seraient inscrits sur sa liste.

Ainsi, selon les informations de la Dernière Heure, on retrouverait celui de... Dennis Praet. Récemment, le joueur de Leicester avait avoué qu'il était ouvert à toutes les possibilités en Europe et qu'il ne voulait donc se fermer aucune porte, y compris en Belgique (LIRE ICI).

Praet avait quitté Anderlecht à l'été 2016 pour la Sampdoria et un montant de huit millions d'euros avant de partir pour plus du double (19,2) en direction de Leicester trois ans plus tard.