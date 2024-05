C'est officiel : Wayne Rooney s'offre un nouveau challenge... malgré l'avis des supporters

S'il était un excellent joueur de football, Wayne Rooney peine véritablement à faire décoller sa carrière d'entraîneur. Ses passages à Derby County, à D.C. United et à Birmingham n'ont pas été des réussites... loin de là.

Limogé au mois de janvier dernier après une série de neuf défaites en quinze matchs, l'ancien international anglais persévère, et vient de s'offrir un nouveau challenge... qui surprend, énormément.

En effet, l'homme de 38 ans devient officiellement le nouvel entraîneur principal de Plymouth Argyle, sauvé de justesse en deuxième division anglaise. Mais qu'est-ce que cette nouvelle a de si surprenant ?

Depuis que la rumeur Wayne Rooney est apparue à Plymouth, les supporters ont longuement demandé à leur direction de choisir... quelqu'un d'autre que l'ancienne légende de Manchester United. Il n'en est finalement rien, et Plymouth commencera bien l'exercice 2024-2025 de Championship avec Wayne Rooney sur son banc.

✍️ We are delighted to announce the appointment of Wayne Rooney as our new Head Coach.



Welcome to Argyle, Wayne.#pafc