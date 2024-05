Jean-Marie Pfaff, gardien légendaire du Bayern et des Diables, réagit à l'arrivée de Vincent Kompany en Bavière

Vincent Kompany devient le nouvel entraîneur du Bayern Munich. Le deal est bouclé, en attendant sa signature. De nombreuses personnalités du monde du football ont réagi à cette nomination, dont l'ancien gardien légendaire du club bavarois et des Diables, Jean-Marie Pfaff.

Cette saison, Vincent Kompany a été relégué en Championship avec Burnley, après avoir été promu l'année précédente. Soudain, le Bayern Munich a frappé à la porte et Kompany n'a pas hésité.

Entre-temps, l'accord a été conclu. Burnley et le Bayern sont sur la même longueur d'onde, les Allemands paieront entre 10 et 12 millions d'euros pour le transfert et Kompany signera jusqu'en 2027.

Jean-Marie Pfaff, gardien légendaire du club bavarois, s'est exprimé sur l'arrivée de Vince The Prince à l'Allianz Arena. "Je pense que c'est une excellente chose" dit-il avec conviction dans les colonnes de Het Laatste Nieuws.

Vincent Kompany et le Bayern Munich, le mariage parfait ?

"Je vois Vincent réussir au Bayern. Il y sera heureux. Et vous savez pourquoi ? Grâce au haut niveau qu'il y a là-bas, partout au sein du club. Des gens de football y travaillent. Des professionnels."

"Il n'aura pas affaire, par exemple, à un riche propriétaire de club qui pense s'y connaître en football. Tout est là pour faire du bon travail. Le logement, l'encadrement et les joueurs. Les gens sont hyper professionnels. Et ça, Vincent aime bien."

Il estime également que Kompany aura moins de pouvoir sur certaines questions. "Bien sûr, en tant qu'entraîneur, vous avez une influence sur les transferts. Mais il ne devra pas tout prendre trop au sérieux. Il devra donner de la confiance aux gens qui sont là actuellement."