"Je pensais que Romelu Lukaku aurait un impact plus important"

La saison de Big Rom à l'AS Rome touche à sa fin, le Diable Rouge peut désormais se concentrer sur l'Euro.

L'avenir de Romelu Lukaku à Rome s'inscrit en pointillés. L'AS Rome a connu une saison en dents de scie, mais avec 21 buts et quatre passes décisives en 47 matches, Lukaku s'est montré décisif avec des bonnes stats, même si tout le monde n'est pas convaincu de ce qu'il a montré cette saison.

Andrea Barzagli, ancien joueur de la Juventus, entre autres clubs, a émis ses doutes : "Il (Romelu Lukaku, ndlr) s'est contenté de faire son boulot. Je pensais qu'il aurait un impact plus important, notamment en termes de statistiques", explique-t-il au micro de DAZN.

Mais selon l'ancien international, il y a aussi des explications : "Il n'a jamais pu former un vrai tandem avec Dybala qui était souvent blessé, et sous Mourinho, il était trop souvent sur son île bien seul en attaque. Mais je m'attendais quand même à ce qu'il s'engage et s'implique davantage dans le jeu", poursuit Barzagli.

Prêté, le Diable ne devrait en principe pas retourner à l'AS Rome, qui n'a pas les moyens financiers de l'enrôler définitivement. Il ne devrait pas non plus être question pour lui de revenir à Chelsea. Big Rom devra donc, une fois de plus, se chercher un nouveau défi pour la saison prochaine.