Axel Witsel et Arthur Vermeeren ponctuent la saison en beauté 

Axel Witsel et Arthur Vermeeren étaient titulaires lors de l'ultime journée de la saison sur la pelouse de la Real Sociedad. L'Atletico y a remporté la mise grâce aux réalisations de Lino (9e) et Reinildo dans les arrêts de jeu.

Diego Simeone alignait Witsel au poste d'arrière central, son poste habituel cette saison, et donnait une heure de jeu à Arthur Vermeeren. Pour l'ancien Anversois, il s'agissait de sa deuxième titularisation en championnat depuis son arrivée dans la capitale en janvier.

L'Atlético Madrid termine la saison à la quatrième place, se qualifiant directement pour la Ligue des champions. La Real Sociedad termine à la sixième place et se qualifie pour l'Europa League.

