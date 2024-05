23 ou 26 Diables Rouges pour Tedesco à l'Euro ? "Les besoins ont changé"

Les Diables Rouges vont débarquer en Allemagne pour disputer l'Euro en juin prochain. Du côté de Domenico Tedesco, il faut encore rendre la liste officielle des joueurs qui seront du voyage.

L'Euro approche à grands pas puisque le coup d'envoi de la compétition de l'été sera donné dans moins d'un mois en Allemagne. Et du côté des sélections, on commence à s'agiter.

Ces derniers jours, la présélection de Domenico Tedesco a fait couler beaucoup d'encre entre un possible retour d'Axel Witsel ou encore la (non) sélection de Thibaut Courtois, qui avait fait l'effet d'une bombe.

Dans quelques jours, le sélectionneur national devra rendre sa liste officielle pour se rendre en Allemagne. Il y a quelques semaines, l'UEFA avait acté le passage de 23 à 26 joueurs pour toutes les équipes qui prenaient part au tournoi.

Tedesco favorable à une liste de 23

Mais Tedesco sélectionnera-t-il 23 ou 26 Diables Rouges pour l'Euro 2024 ? "Au départ, le coach est favorable à une solution à 23, malgré l’ouverture possible à 26 joueurs. Il veut un groupe de joueurs fit et est très clair là-dessus", a commenté Franky Vercauteren dans un entretien accordé au Soir.

"Maintenant, il doit aussi composer avec le paramètre des blessures récentes de Vertonghen, Theate et Tielemans. Il est encore dans la réflexion par rapport à sa position initiale où il estime que doublement de chaque poste suffit."

"Dans sa tête, il y a certes 11 joueurs sur la pelouse mais aussi, et surtout, 15 autres qui ne jouent pas et qu’il faut donc gérer. Dès lors, autant être à 23, selon lui. Mais entre-temps, les besoins ont changé et les deux scénarios restent envisageables."