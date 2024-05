Charles De Ketelaere sait où il jouera la saison prochaine !

Le Belge a retrouvé des couleurs et son football du côté de Bergame. Un passage définitif était donc naturel afin de poursuivre le travail dans ce même environnement.

Charles De Ketelaere quittera définitivement l'AC Milan, direction l'Atalanta. C'est ce qu'a annoncé le président de l'Atalanta, Antonio Percassi. Cette saison, CDK s'est complètement épanoui sous les couleurs de La Dea, avec qui il vient de remporter l'Europa League.

Après une année compliquée à Milan (0 but et 1 passe décisive en 40 matches), Charles De Ketelaere est parti en prêt du côté de Bergame. Le jeune Belge s'y est complètement relancé. Il a bénéficié de la confiance de l'entraîneur Gian Piero Gasperini et compte cette saison 14 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues.

Après un très bon début de saison, le début de la trêve hivernale a vu des rumeurs apparaitre selon lesquelles l'Atalanta allait racheter définitivement De Ketelaere à Milan. Une option d'achat d'environ 27 millions d'euros était évoquée.

Ce montant est inférieur de 10 millions à celui que Milan avait versé au Club de Bruges en 2022. Milan disposerait toutefois toujours de clauses supplémentaires.

"Nous aimons Charles. Nous sommes très contents de lui et nous allons continuer à travailler ensemble plus longtemps", a annoncé le président de l'Atalanta, Antonio Percassi, à La Gazzetta dello Sport.