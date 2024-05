🎥 Manchester United surprend City en finale de FA Cup malgré un joli but de Jérémy Doku

Le soleil brillait au-dessus de Londres pour ce choc qu'offrait la finale de FA Cup entre Manchester United et Manchester City. Malgré Kevin De Bruyne au coup d'envoi, le champion d'Angleterre en titre s'est pris deux buts en première période.

A la demi-heure de jeu, c'est Alejandro Garnacho qui ouvrait le score suite à une terrible erreur de communication dans la défense des Citizens. Les Red Devils doublaient ensuite la mise moins de 10 minutes plus tard par l'intermédiaire du jeune Kobbie Mainoo, bien servi par Bruno Fernandes. City se retrouvait ainsi en grande difficulté.

A la pause, Pep Guardiola lançait Jérémy Doku dans la bataille et le Belge ne manquait pas son entrée en jeu. En effet, l'ancien Anderlechtois a été intenable sur son flanc et a beaucoup tenté. Les Citizens ont poussé face à des Red Devils regroupés sans parvenir à trouver la faille. Finalement, Jérémy Doku (83e) redonnait un mince espoir au siens, après une frappe de loin qui battait Onana.

Mais une dizaine de minutes plus tard, le score restait inchangé et Manchester United a remporté le trophée (sa 13e FA Cup) qui lui permet de ponctuer une saison décevante sur une note positive.

