C'est fait, Vincent Kompany va rejoindre le premier géant européen de sa carrière d'entraîneur : voici les détails de l'accord

Vincent Kompany n'a pas réussi son objectif de maintenir Burnley en Premier League, cette saison. Le T1 belge, malgré son mercato "made in Pro League" n'a pu accrocher mieux que l'avant-dernière place du championnat d'Angleterre.

Toutefois, l'ancien coach d'Anderlecht avait séduit la saison dernière, lors de la remontée de Burnley dans l'élite, et était lié, depuis quelques jours, à une rumeur complètement inattendue.

Vincent Kompany va-t-il quitter Burnley pour rejoindre... le Bayern Munich, qui vient de terminer troisième du championnat et vivre une des pires saisons de son histoire récente ?

Rapidement, cette rumeur a pris de l'ampleur et a été confirmée aux quatre coins de l'Europe. Vince The Prince était bien la cible numéro 1 des Bavarois, qui allaient tout faire pour le convaincre.

Ce samedi, Sky Germany confirme : l'accord entre le Bayern et Burnley est total ! Les Allemands vont débourser une indemnité comprise entre 10 et 12 millions d'euros pour attirer l'ancien défenseur central et capitaine des Diables Rouges sur leur banc.

Kompany, vu comme l'un des disciples de Pep Guardiola dans la lignée de la nouvelle génération des entraîneurs européens, aux côtés de Xavi, Mikel Arteta ou Xabi Alonso, parle aussi couramment l'allemand, depuis son passage à Hambourg en tant que joueur. Une capacité qui a probablement encouragé les dirigeants du Bayern à se tourner vers son profil.

Le média rappelle qu'un accord entre Kompany et le Bayern est en place depuis quelques jours, et qu'il ne manque que la signature du T1 pour pouvoir officialiser l'accord. Son contrat courra jusqu'en juin 2027.

🚨🚨🚨 Exclusive | Now it’s almost a DONE DEAL: Vincent #Kompany will become the new coach of FC Bayern!



➡️ Total agreement was reached with Burnley: Around €10-12m transfer fee



➡️ Verbal agreement has been in place for days



➡️ Contract until 2027 as revealed!



The only… pic.twitter.com/nqMNIzVzIp