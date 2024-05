Le Club Bruges mérite-t-il d'être champion ? Mats Rits répond cash

A Anderlecht, on digère toujours mal la défaite contre le Club Bruges cette semaine. Les Brugeois sont d'ailleurs devenus les grands favoris au titre de champion.

En conférence de presse ce vendredi, Mats Rits, qui accompagnait Brian Riemer, a évoqué le Topper et la possibilité de voir le Club Bruges soulever le trophée de champion de Belgique.

"Bien sûr, c'était une grande déception. Cela a pris un peu plus de 24 heures, mais en tant que groupe, nous avons essayé de faire les bonnes analyses du match. Et le plus important était que nous switchions notre mentalité en vue de dimanche. Contre l'Antwerp, prendre les trois points est le seul résultat qu'on doit chercher."

Une première, deuxième et troisième place sont toujours possibles. Mais cette dernière option ferait mal. "C'est difficile", a déclaré Rits pensif. "Si vous aviez posé cela avant la saison, tout le monde - aussi ici dans la salle - aurait dit que ce serait très bien. La situation est ce qu'elle est. Et nous sommes toujours en course pour le titre hein. Même si nous n'avons pas notre destin entre nos mains."

"Il est impossible pour nous de sous-estimer cette équipe"

L'Antwerp est une équipe qui n'a plus rien à jouer. Y a-t-il un risque de les sous-estimer ? "(rires) Vous affrontez une grande équipe qui est la championne en titre. Ok, leur saison a été moins bonne, mais c'est un autre type de match."

"Ces gars jouent libérés. Il est impossible pour nous de sous-estimer cette équipe. De plus, c'est le dernier match de Van Bommel et aussi de Ritchie (De Laet). Je suis sûr que ça va être électrique."

À la question de savoir si le Club Bruges serait un champion mérité, Rits s'est montré prudent. "C'est une bonne question. Dans le système de la Jupiler Pro League, oui. Ces playoffs existent depuis des années. Parfois ça tourne bien pour une équipe et parfois pour une autre. C'est juste le système. Et ils ne sont toujours pas champions hein."