Aboubakary Koita devrait quitter la Pro League : l'homme fort de Saint-Trond s'exprime sur sa future destination

Aboubakary Koita va très probablement disputer son dernier match avec STVV. L'une des révélations du championnat s'est exprimée sur son futur.

Ce samedi, Saint-Trond se rend à Gand, déjà vainqueur des Europe Play-Offs. Une rencontre particulière pour Aboubakary Koita, puisque ce sera probablement sa dernière sous les couleurs Trudonnaires.

"Cette chance existe, mais elle n'est pas certaine" avait déclaré l'homme fort de STVV en conférence de presse, ce vendredi. "Je suis encore sous contrat pour une saison supplémentaire, mais j'ai fait une bonne saison et c'est normal que l'intérêt existe. Il reste à voir si une équipe veut absolument me recruter et si les clubs parviendront à un accord."

Semaine après semaine, Koita a explosé. Aujourd'hui, sa valeur marchande est évaluée à 5 millions d'euros. "J'ai dû attendre longtemps avant d'évoluer à mon meilleur poste, celui de véritable ailier gauche. La saison dernière, j'ai souvent évolué un petit peu plus bas, comme milieu gauche."

L'explosion avant le départ pour Aboubakary Koita ?

"Dans ce poste, il faut penser davantage à la défense. Heureusement, les gens du conseil d'administration et les gens autour de l'équipe ont toujours continué à croire en moi. Ils m'ont promis que je pourrai évoluer plus offensivement. Ils ont tenu leurs promesses, et j'ai aussi tenu la mienne."

Le Mauritanien, auteur de 15 buts en championnat, s'est aussi exprimé sur son championnat de prédilection. "La Bundesliga ou la Liga. Évidemment, j'apprécie aussi la Premier League et la Ligue 1. Mais je pense que les deux autres me conviendraient mieux."