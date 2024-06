Jesse Mputu revient pour la première fois sur son départ du RFC Liège : "Ce jour-là, j'ai senti que quelque chose était cassé"

Pour la première fois, Jesse Mputu est revenu sur son départ du RFC Liège, au mois de janvier. L'attaquant, aux prises avec une blessure à la cheville, n'a jamais vraiment reçu sa chance en Challenger Pro League.

Jesse Mputu ne s'était encore jamais exprimé publiquement depuis son départ du RFC Liège pour Alost, au mois de janvier. L'attaquant, titulaire indiscutable en Nationale 1 avec les Sang & Marine, a perdu sa place après la montée en Challenger Pro League. Dans un entretien exclusif accordé à Walfoot.be, le buteur de 29 ans est revenu sur son départ.

"La saison dernière, j'ai reçu énormément de temps de jeu et j'ai marqué 13 buts en championnat. À la fin de celle-ci, je me suis blessé. J'ai passé les derniers matchs sur le banc, mais je n'étais pas prêt. Je ressentais encore la douleur quand je suis parti en vacances, et au moment de commencer la préparation."

Le dernier jour du mercato, je reçois un coup de téléphone et le club me demande de partir"

"Je reviens trois jours avant le début de saison et je joue un match amical, sans préparation. C'était dur de s'être battu toute une saison pour monter en D1B et se blesser. J'essaye de pousser pour revenir avant le début et j'arrive à jouer un match contre les U23 de Charleroi, lors duquel je marque un but et délivre un assist. Je fais vraiment un bon match. Ensuite, la saison commence difficilement pour l'équipe et deux semaines après, le dernier jour du mercato, je reçois un coup de téléphone et le club me demande de partir."

Mis devant le fait accompli, Jesse Mputu reste finalement à Liège, mais ne joue plus

Un véritable coup dur, pour un Jesse Mputu qui ne s'attendait pas du tout à ça et qui se retrouve dos au mur. Il trouve finalement le moyen de rester au RFC Liège, mais n'a pratiquement plus voix au chapitre.

"Je n'ai pas eu de préparation, je me suis battu pour essayer de revenir. Ce n'était pas facile. Cette blessure était censée durer quelques semaines, il s'est écoulé quatre mois entre ma blessure et la reprise. Et là, le club me demande de partir, le dernier jour du mercato. Je sentais que quelque chose était cassé."

"Ils me disent qu'un club de Nationale 1 me voulait. Mais j'avais mérité d'être là, j'avais participé à la montée la saison dernière et je voulais jouer en D1B. Donc me dire de partir en sachant que je n'avais pas fait de préparation, que je venais de revenir... Dans un nouveau club, ce n'est pas l'idéal. Finalement, je reste, mais je sens que le club ne compte pas sur moi. Sur la première partie de saison, je joue 73 minutes."

Jesse Mputu quitte finalement Liège pour Alost, et joue de malchance

L'inévitable survint, quelques mois plus tard. Jesse Mputu peut, cette fois, se chercher un nouveau club et a l'embarras du choix. Plusieurs formations de Nationale 1, division qu'il a arpenté et généralement dominé durant une bonne partie de sa carrière, reviennent au portillon. Mputu fait alors un autre choix qui, premièrement, a surpris.

"En janvier, on me fait comprendre que je n'aurai pas de temps de jeu et que je peux partir. C'est frustrant, mais c'est le football. Il n'y a pas d'état d'âme. On est arrivé en D1B, j'ai moins de références que d'autres. Même si, selon moi et sans prétention, j'ai le niveau. Adriano (Bertaccini), ceux qui le connaissent disent qu'il a le niveau depuis longtemps. Mais tant que tu n'as pas prouvé, les gens sont sceptiques."

"J'aurais pu aller en Nationale 1, mais j'habite à Denderleeuw. Alost est à dix minutes. Partir en janvier n'est jamais idéal. Donc, pour ne pas être trop perturbé, c'était le meilleur choix. Le projet m'a séduit. Celui d'être champion, et de rejouer le titre la saison suivante. Je me disais que dans un an et demi, je pouvais retrouver la Challenger Pro League. J'avais confiance en mes qualités, ces quelques mois en D2 VFV ne changeaient rien."

La suite, on la connaît. La première partie de l'histoire se passe bien, Alost est champion en D2 VFV... mais est plus proche que jamais de son effondrement le plus total. Malchance pour Jesse Mputu qui se trouvera, à nouveau, un nouvel employeur pour la saison prochaine.

Liège est un club différent. Un club de tradition, comparable à l'Union"

Et si son histoire avec le Matricule 4 ne s'est pas terminée comme il l'aurait souhaité, Jesse Mputu n'a aucune rancœur envers le RFC Liège... que du contraire.

"J'ai passé une année à Liège avec des très bons joueurs, des joueurs sous-côtés. Je suis content pour mes anciens coéquipiers. Je leur souhaite le meilleur et j'espère bientôt les affronter. Je ne suis pas surpris de leur saison, ils auraient pu revendiquer une place encore meilleure, proche du top 3.

"Le club a tout ce qu'il faut pour performer, c'est un club de tradition, comparable à l'Union, où j'ai aussi joué. Cette année à Liège m'a fait grandir, j'étais un meilleur joueur en partant. J'ai appris de tous les côtés, et je remercie tout le monde."