Anthony Moris répond au chambrage de Thomas Meunier : "Je ne vois pas pourquoi il serait capable de le faire"

Thomas Meunier et Anthony Moris sont de très bons amis, mais ils ne se feront pas de cadeau, ce samedi. Le joueur de Trabzonspor a un petit peu charrié le gardien de l'Union, qui lui a répondu, avec une touche tout aussi humoristique.

Ce samedi, la Belgique disputera son dernier match de préparation avant l'Euro 2024 contre le Luxembourg, au stade Roi Baudouin. Un derby important sur le plan sentimental pour plusieurs joueurs, dont Thomas Meunier et Anthony Moris.

Les deux hommes se connaissent très bien. Ce vendredi, en conférence de presse, le Diable Rouge a un petit peu charrié le portier de l'Union, en déclarant qu'il espérait inscrire un doublé contre lui. Contacté par le Nieuwsblad, Anthony Moris a répondu, avec la même touche d'humour.

Chambrage amical entre Thomas Meunier et Anthony Moris avant Belgique - Luxembourg

"Je ne vois pas pourquoi il y arriverait si même Kylian Mbappé n'a pas réussi" a lancé Moris. (NDLR : le nouveau joueur du Real Madrid a inscrit un but et délivré une passe décisive lors de la victoire 3-0 des Bleus contre le Luxembourg, mais a vu le gardien de l'Union réaliser un superbe arrêt sur l'une de ses frappes). "J'espère prendre une bière avec lui après le match. Nous pourrions ainsi célébrer le début de mes vacances, et son départ pour l'Euro 2024.

Dans le même temps, Anthony Moris a, bien sûr, été questionné sur le cas Thibaut Courtois. "Pour pouvoir dire quelque chose de concret sur cette situation, il faut connaître tous les éléments. Seules trois personnes peuvent le faire : Courtois, Tedesco et Vercauteren."

"Le fait est que la Belgique ne peut plus compter sur le meilleur gardien du Monde. Il l'a encore prouvé lors de la dernière finale de Ligue des Champions" a conclu Anthony Moris.