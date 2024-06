Une légende du Bayern descend la direction et sa gestion des entraîneurs : "Ça, ce n'est pas le Bayern Munich"

En Allemagne, et plus précisément en Bavière, la nomination de Vincent Kompany n'a pas encore convaincu tout le monde. Une légende du club a détruit la direction bavaroise, ou plutôt la gestion récente de ses entraîneurs.

Après avoir récolté une maigre troisième place lors du dernier exercice de la Bundesliga, le Bayern Munich a nommé Vincent Kompany a sa tête pour tenter de revenir sur le droit chemin.

Car, même si l'on ne parle que de la saison juste écoulée, cela fait plusieurs années que la formation bavaroise n'est plus au sommet de sa forme, et a besoin d'un nouveau coup de boost.

Et la méforme globale du Rekordmeister a une cause claire, selon une légende du club, Owen Hargreaves, qui, après avoir été formé en Bavière, a disputé sept saisons avec l'équipe première du Bayern, et a notamment remporté une Ligue des Champions.

La gestion des entraîneurs, au Bayern, ne passe plus

Dans les colonnes du Bild, l'ancien milieu défensif anglais a détruit la direction du Bayern, ou plutôt la gestion de ses entraîneurs.

"Ce qui est arrivé à Julian Nagelsmann et Thomas Tuchel, ce n'est pas le Bayern Munich. Ce n'est pas comme ça que vous traitez les entraîneurs, ce sont deux très bons entraîneurs allemands. Je suis certain qu'ils auraient fait du bon travail avec un petit peu plus de temps."

En Allemagne, la nomination de Vince the Prince n'a pas encore convaincu tout le monde. Seul le terrain pourra le faire.