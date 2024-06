Certains Diables pourraient-ils négocier un transfert pendant l'Euro ? La réponse de Tedesco ne laisse aucun doute !

Négocier un transfert pendant l'Euro ? Domenico Tedesco aimerait que les Diables ne le fassent pas. Toutefois, une évaluation au cas par cas de la situation est possible, pour permettre une exception.

Certains Diables vont partir en Allemagne avec plusieurs idées dans la tête. Celle de réussir un grand championnat d'Europe, premièrement, mais aussi, pour certains, celle de se mettre en évidence en vue d'un transfert estival.

D'ailleurs, le fait que l'Euro soit en Allemagne pourrait encourager plusieurs clubs de Bundesliga à faire le nécessaire pour convaincre leurs cibles tant qu'elles sont à l'intérieur des frontières allemandes.

Négocier son transfert pendant l'Euro ? C'est non, pour Domenico Tedesco

Si cela devait arriver pour un Diable Rouge, Domenico Tedesco ne serait pas ravi. Notre sélectionneur pourrait laisser l'un de ses joueurs partir durant vingt-quatre ou quarante-huit heures pour négocier avec un autre club, mais il ne le ferait pas de gaité de cœur.

"Normalement, on doit éviter ces choses durant le rassemblement. C'est aussi le sentiment des joueurs. Mais, parfois, on doit faire du cas par cas. On ne peut pas l'éviter, on doit donc veiller à ce que le voyage ne coûte pas trop d'énergie au joueur."

"Si tu dis non, le joueur peut être préoccupé par ça. Si tu dis oui, tu le perds pendant un ou deux jours. Premièrement, je dirais que non. Mais si on n'a pas le choix, on prendra évidemment la meilleure décision dans l'intérêt de tous."