Au suivant : approché par deux clubs allemands, ce joueur du Standard s'en ira pendant le mercato

Arrivé au Standard en juillet 2022 en provenance de Leipzig, Noah Ohio n'a jamais réussi à répondre aux attentes placées en lui. International espoir néerlandais et considéré comme un grand talent chez nos voisins, l'attaquant de 21 ans ne s'est jamais imposé à Sclessin, et n'a jamais convaincu.

Des raisons qui ont poussé le Matricule 16 à prêter Noah Ohio en janvier, alors que l'effectif liégeois n'aurait tout de même pas été trop large avec un attaquant supplémentaire. C'est Hull City, en deuxième division anglaise, qui l'a accueilli.

Le bilan, il est maigre, une fois encore. Huit apparitions, trois buts, une seule petite titularisation : un bilan bien trop faible pour un joueur du talent de Noah Ohio, qui a souvent fait preuve de nonchalance au Standard.

Cela n'a pas empêché deux clubs allemands de se renseigner pour ses services, selon les dires de Fussball Transfers, à savoir le Vfl Bochum, en Bundesliga, et le Fortuna Düsseldorf, en 2. Bundesliga.

En fin de contrat en 2026 en bords de Meuse, Noah Ohio devrait être vendu par la direction du Standard pour récupérer quelques liquidités. Sa valeur est estimée, sur Transfermarkt, à deux millions d'euros.

