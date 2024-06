Pourquoi Peter Maes a-t-il offert un contrat de 3 (!) saisons à Carl Hoefkens ? "Le Standard, c'est le NAC à grande échelle"

Carl Hoefkens est le nouvel entraîneur du NAC Breda. L'ancien entraîneur du Standard a signé un contrat de trois (!) saisons aux Pays-Bas, dans le club d'un certain Peter Maes.

Il était libre depuis son départ du Standard, fin décembre. Carl Hoefkens est le nouvel entraîneur du NAC Breda, aux Pays-Bas, dont le directeur sportif n'est autre que Peter Maes. Ce jeudi, notre compatriote a été présenté au grand public.

"L'avantage, c'est qu'il a entraîné le Standard. Le Standard est une sorte de NAC à grande échelle. Le NAC doit se professionnaliser sur la base d'une structure et d'une culture sportive de haut niveau améliorée, sinon il deviendra incontrôlable. En raison de toute son expérience, Carl Hoefkens est parfaitement adapté à ce défi. Le NAC est un club avec une grande passion, ce qui le caractérise" a déclaré Peter Maes.

"Carl Hoefkens est un entraîneur vif et ouvert qui recherche des défis, respire la confiance et maintient le calme nécessaire pour appliquer ses méthodes de manière cohérente. Sa façon de travailler est axée sur l'obtention des résultats souhaités, tout en restant engagé dans le développement de l'équipe et des joueurs individuels."

Peter Maes veut donner de la confiance à Carl Hoefkens

Carl Hoefkens n'a connu que de courtes aventures, à Bruges et au Standard. Pourtant, au NAC Breda, il a signé un contrat courant pour les trois prochaines saisons. "Cela montre la confiance. C'était aussi l'une de ses envies. Après deux courtes aventures, il souhaite, pour son développement, pouvoir construire quelque part pendant plus longtemps."

Liés jusqu'en 2027, Peter Maes et Carl Hoefkens vont désormais concocter le nouveau staff du NAC Breda. "L'avis d'un entraîneur peut toujours être pris en compte. S'il nous propose un nom, on l'examinera. Cela s'applique aussi aux joueurs qu'il voudrait faire venir. Mais, au final, c'est à nous que revient la décision" a conclu Peter Maes, en incluant l'ensemble de la direction du NAC, pensionnaire de D2 néerlandaise.