(Exclusif) La pression sur Koen Casteels ? "Je n'ai rien à prouver, j'ai été parmi les meilleurs en Allemagne pendant des années"

C'est désormais officiel : Koen Casteels sera le n°1 des Diables Rouges à l'Euro 2024. Le gardien de Wolfsbourg a gagné son duel à distance avec Matz Sels, et aura donc un sacré costume à remplir : celui de remplaçant de Courtois...

Koen Casteels est à l'aube d'un moment clef dans sa carrière : après des années en tant que titulaire en Bundesliga, enfin, il va pouvoir démontrer toutes ses qualités au public belge. Domenico Tedesco l'a annoncé ce vendredi : Casteels sera le n°1 à l'Euro 2024.

Une sacrée responsabilité, au vu du contexte très particulier. Après Belgique-Monténégro, lors duquel il avait été convaincant, nous avions discuté avec Koen Casteels de ce rôle potentiel et de la pression qui en découlerait. "Ce serait beau (propos recueillis mercredi soir, nda). Je suis déjà en sélection depuis 2014, ça fait 10 ans", rappelle le portier des Diables Rouges.

Pas de rivalité avec Matz Sels

"C'est un superbe sentiment de recevoir la confiance du coach. J'ai hâte de l'Euro 2024 et je donnerai tout pour mon pays", ajoute Casteels, qui a donc eu préséance sur un Matz Sels qui avait pourtant fait forte impression en Angleterre.

"Il n'y a pas de rivalité entre Matz et moi, on se connaît depuis qu'on a 10 ans, on est bons amis. Il y a un très bon groupe de gardiens, les trois gardiens comme les entraîneurs de gardiens. On adore s'entraîner ensemble, il n'y a vraiment pas de rivalité", affirme Koen Casteels à ce sujet.

Quand un gardien de but a la "malchance" d'être n°2 ou 3 derrière l'un des meilleurs portiers du monde, comme Thibaut Courtois, il y a peu de place pour s'exprimer. Demandez à Simon Mignolet, éternel n°2 et maintenant retraité. Koen Casteels recevra donc une chance rare. La chance de sa vie ? "Je ne le vois pas comme "la chance de ma vie", vous savez", relativise-t-il.

Les chances de la Belgique à l'Euro 2024

"J'ai assez prouvé durant mes 13 ans et 300 matchs en Bundesliga. J'y ai toujours été parmi les 4 ou 5 meilleurs gardiens du championnat. Je n'ai rien à prouver", assure Casteels, qui ne veut pas trop spéculer sur le parcours des Belges à l'Euro 2024.

"C'est très difficile à dire, on veut aller le plus loin possible. Il faut passer la phase de poules et après, tout se joue sur un match... Il faut aussi avoir un peu de chance", rappelle le n°1 des Diables. "Ca dépend de l'adversaire, du jour, du match en soi... C'est dur à pronostiquer. On est ambitieux, mais on sait aussi qu'on a un groupe jeune. Et il faut améliorer certains automatismes. Je dirais qu'il y a un bon mélange de jeunesse et d'expérience", conclut Koen Casteels.