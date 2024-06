C'est fait : un ancien entraîneur de Pro League va remplacer Arne Slot à Feyenoord !

Il ne reste que quelques détails à régler. Brian Priske, l'ancien entraîneur de l'Antwerp, va remplacer Arne Slot, qui a pris la route de Liverpool, à Feyenoord.

Qui aurait cru qu'un seul et unique carrousel d'entraîneurs puisse impliquer Jürgen Klopp et Brian Priske ? Et pourtant...

L'entraîneur allemand a annoncé son départ de Liverpool, et est remplacé par Arne Slot, de Feyenoord. À la fin du mois de mai, une rumeur surprenante sortait dans la presse néerlandaise : et si son remplaçant à Rotterdam se nommait Brian Priske, l'ancien de l'Antwerp ?

Brian Priske (ex-Antwerp) va devenir le nouvel entraîneur de Feyenoord

Pourtant sous contrat jusqu'en 2026 au Sparta Prague et vainqueur du doublé Coupe-championnat en République Tchèque, l'entraîneur danois a donc été approché par Feyenoord... et va y aller.

C'est le magazine danois Bold qui le confirme, un accord a été trouvé entre les deux clubs et le T1. Feyenoord doit payer une indemnité, qui s'élève, tout de même, à 1.7 million d'euros.

Brian Priske va donc avoir la lourde tâche de remplacer Arne Slot, qui est allé jusqu'en finale de la Conference League avec Feyenoord et qui a remporté un titre national.