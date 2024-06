Entre De Bruyne et Lukaku, les rôles sont bien partagés : "À un moment donné, il s'est mis en colère et..."

Romelu Lukaku ne donne pas beaucoup d'interviews. Une conférence de presse avec Big Rom est souvent attendue plusieurs jours à l'avance. Pour VTM, il a accepté de faire une exception, car ils ont proposé un double interview avec Kevin De Bruyne. Les deux ont partagé leur répartition des rôles.

Kevin De Bruyne est le capitaine des Diables Rouges, mais Romelu Lukaku est également un leader de l'équipe nationale. "Romelu est un peu plus bavard. Il parle généralement plus", explique De Bruyne.

"Je dis quelque chose de plus quand c'est vraiment nécessaire. Romelu est aussi un peu plus bilingue, et a donc tous les gars avec lui. Je dois aussi m'y remettre, à ce niveau-là. À cause des blessures, beaucoup de joueurs ne m'ont vu que maintenant pour la première fois depuis longtemps. Il y avait beaucoup de joueurs avec lesquels je ne m'étais jamais entraîné."

Lukaku connaît De Bruyne par cœur et sait quand il va se faire entendre. "Quand il s'agit de la manière de jouer : c'est là que Kevin donne le ton", explique Big Rom. "Et tout le monde suit. Ce matin, je l'ai aussi vu à l'entraînement. À un moment donné, il s'est fâché. J'ai dit à l'entraîneur : 'Oh, mince.'

De Bruyne en leader technique, Lukaku en leader vocal

"Et en réponse, deux buts ont suivi immédiatement. Bam. Bam. J'ai dit : 'Tu vois ? Tu le mets en colère et ici...' Je suis plus le gars vocal. Un peu de motivation. Nous avons vraiment un bon équilibre. Sur le terrain et en dehors. C'est pourquoi nous avons toujours été comme ça en dehors du terrain."

Il y a aussi la différence de génération, mais ils savent bien gérer cela. "Je pense que Kevin est d'accord : ces gars travaillent très dur. Notre génération, quand nous avions leur âge, nous étions plus 'jeu'. Je travaillais devant le but, peut-être en pratiquant les coups francs avec Eden et Mirallas, Kevin. Eux, ils ont leur propre routine. Avant l'entraînement à la salle de sport, après l'entraînement à la salle de sport. Nous ne faisions pas ça."