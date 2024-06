La président de Genk a le départ de Wouter Vrancken en travers de la gorge, pour une raison bien précise

La saison du Racing Genk peut être oubliée. Les Limbourgeois ont vécu une année mouvementée, se retrouvent sans football européen, et voient Wouter Vrancken partir du côté de La Gantoise.

Selon Peter Croonen, le président de Genk, il y avait suffisamment de qualité dans l'effectif pour, au moins, se qualifier pour la Coupe d'Europe. "Je suis persuadé qu'avec Bryan Heynen toute la saison (le capitaine n'a pas joué les Play-Offs en raison d'une blessure à l'aine), nous aurions atteint le top 4. D'un autre côté, les joueurs, le staff et la direction doivent se regarder dans le miroir et se demander ce qui n'a pas fonctionné" a-t-il déclaré dans les colonnes du Belang van Limburg.

Et l'histoire de Wouter Vrancken est encore dans sa mémoire. "Je n'ai pas envie d'y revenir, je le vois comme un chapitre fermé. Je ne veux pas me répéter et je ne veux pas non plus oublier que nous avons également passé une très belle période avec Wouter."

Genk a encore le départ de Wouter Vrancken en travers de la gorge

"Si les choses tournent mal par la suite, cela résulte de la création d'une réalité subjective, qui est très différente pour lui que pour nous. Cela a conduit à une décision objective dans laquelle Wouter a jeté son dévolu sur un nouvel employeur et concurrent. Cela a été une déception."

Cependant, le président lui-même se regarde dans la glace. "Je sais que j'ai consacré beaucoup de temps et d'énergie au club, en essayant constamment de le soutenir et de le renforcer. Mais Wouter n'est pas venu me voir pour une discussion approfondie avant de prendre sa décision."

"Cela ne m'est pas souvent arrivé professionnellement. Les personnes clés quittent parfois une organisation, mais il y a d'abord, généralement, une longue conversation. Je me reproche qu'avec Wouter, ça n'ait pas eu lieu."