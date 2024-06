Le plan est clair : Axel Witsel sera très prochainement fixé sur son avenir

Axel Witsel part en Allemagne pour disputer l'Euro 2024 avec les Diables, avec une petite incertitude dans le coin de sa tête : il est arrivé en fin de contrat, du côté de l'Atlético de Madrid.

Au sortir d'une excellente saison avec les Colchoneros, dans un rôle de défenseur central, Witsel n'avait qu'une envie, comme il l'a encore confirmé en conférence de presse, cette semaine à Tubize. Celle de prolonger l'aventure dans la capitale espagnole.

Son vœu, le joueur de 35 ans le verra exaucé, probablement même dans un futur très proche. C'est le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano qui le confirme, tout semble bouclé.

Comme il le disait, Axel Witsel et sa famille se sentent bien à Madrid et n'ont pas envie de partir. De son côté, Diego Simeone considérerait Axel Witsel comme un joueur important dans son système de jeu, et serait tout aussi ravi à l'idée de le prolonger.

🚨🔴⚪️ Axel Witsel plan remains clear, he’s set to sign new deal at Atlético Madrid for one more season.



Witsel and his family are very happy in Madrid, also Simeone considers Axel as an important player for his plans. pic.twitter.com/50DwBlc5nb